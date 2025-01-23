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شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على مخالف لترويجه الحشيش المخدر والأقراص الطبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.