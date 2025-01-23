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جازان.. القبض على مخالف لترويجه الحشيش المخدر والأقراص الطبية

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واس - جيزان 0 تبليغ

  • جازان.. القبض على مخالف لترويجه الحشيش المخدر والأقراص الطبية 1/2
  • جازان.. القبض على مخالف لترويجه الحشيش المخدر والأقراص الطبية 2/2

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الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
MO Nasa

MO Nasa

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