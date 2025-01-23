خلال مرافقته للمدير العام لقوات الشرطة وبناءً على توجيهاته لمدراء الإدارات الخدمية بتفقد إداراتهم وقف اللواء شرطة (حقوقي) د / سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور على مباني رئاسة مرور ولاية الجزيرة وأقسام الترخيص والفحص الآلي متفقداً حجم الخراب والتدمير الذي أحدثته مليشيا الدعم السريع المتمردة بهذه المنشآت ووجه مدير الإدارة العامة للمرور بالشروع الفوري في أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لإنطلاقة العمل مؤكداً أن التخريب الممنهج للمرافق الخدمية والبنى التحتية الذي إنتهجته المليشيا الإرهابية لن يكسر إرادة السودانيين الصلبة في البناء وإعادة الإعمار. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مباني رئاسة مرور ولاية الجزيرة وأقسامها المختلفة قد وُضعت لها خطة متكاملة برؤية طموحة تهدف لإعادة تشغيلها بأفضل مما كانت عليه في السابق بإشراف ومتابعة شخصية من مدير الإدارة العامة للمرور من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتذليل العقبات. المكتب الصحفي للشرطة

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير الإدارة العامة للمرور يتفقد رئاسة مرور ولاية الجزيرة وأقسام المرور المختلفة ويوجه بالبدء فوراً في إعادة تأهيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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