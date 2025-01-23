مجلس رعاية الطفولة بسنار : تأكيدات بتكثيف الاستجابة لتلبية الإحتياجات الإنسانية لحماية الأطفال

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قدمت منظمة اليونيسف ومنظمات غير حكومية وجهات اخرى ذات صلة تأكيدات لولاية سنار بتكثيف الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في مجال حماية الأطفال .
جاء ذلك خلال اجتماع شركاء الطفولة الذي عُقد اليوم بدعوة من المجلس الأعلى لرعاية الطفولة بولاية سنار برئاسة الأستاذ اسماعيل كامل نائب أمين المجلس.
وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات أبرزها التنسيق والوضع الراهن للاطفال والوقوف على مجمل التدخلات في الفترة الاخيرة.
ولدى مخاطبته افتتاحية الاجتماع التنسيقي اكد الاستاذ إسماعيل كامل محمود نائب أمين المجلس الأعلى لرعاية الطفولة بولاية سنار أن الفترات السابقة شابها ضعف التنسيق مما أثر في تشتيت الجهود مشيرا الى ان مجلس الطفولة هو المسؤول عن حماية الأطفال واحكام التنسيق وتوحيد الجهود.
وقال ان أهمية إجتماع الشركاء تكمن في الخروج بتوصيات من شأنها تحديد الأطر السليمة والآليات المناسبة لتنسيق الجهد والعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال.
بينما امتدحت الأستاذة منال ضوينا حماد ، مدير إدارة التغذية بوزارة الصحة ، الأدوار التي ظلت تضطلع بها اليونسيف و المنظمات الوطنية العاملة في مجال الاطفال الا ان الفجوات مازالت موجودة و تحتم علي الجميع احكام التنسيق.
وأضافت ان الوضع الراهن للاطفال بالولاية في امس الحاجة لتوحيد الجهود وتعزيز التدخلات وكشفت ضوينا عن افتتاح عدد 37 مركزا للمعالجات الخارجية للاطفال المصابين بسوء التغذية، واكدت ان الفترة القادمة سوف تشھد توسع في افتتاح جميع المراكز بالولاية التي تم تدميرھا بواسطة مليشيا الدعم السريع الإرهابية وتوفير الامداد وتنفيذ الأنشطة لھا.
وفي ذات السياق شكرت الأستاذة أمل عبدالله محمد الأمين قطاع التنمية الاجتماعية شركاء المجلس على دعمهم السخي وقالت إنھا على ثقة، وفقا لمناقشات اليوم، من أن المجتمع الإنساني يحشد الجهود لزيادة الدعم لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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