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أشاد ناشط مصري, معروف بثبات الجيش السوداني, رغم توغل قوات الدعم السريع, في عدد من المدن والمناطق.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ذكر الناشط المصري أبو جابر, الشهير باسم إبن النيل, أن ثبات الجيش, على الرغم من تمرد قوات الدعم السريع, التي كانت جزء من مفاصل الدولة يعتبر معجزة حقيقية.
وأكد أبو جابر, أن المعجزة التي قدمها الجيش السوداني, يجب أن يتم تدريسها للأطفال بالمدارس, لعقود طويلة, حتى يعلموا الدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة في سبيل المحافظة على الوطن.
من جانبه فقد أشاد السودانيين المتابعين لصفحة أبو جابر, إبن النيل, بدوره الكبير في مساندة ومؤازرة الجيش السوداني, وجاءت معظم التعليقات شاكرة لمجهوداته مثل تعليق أحدهم: (شكراً يابن النيل يا محترم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ناشط مصري: السودان نصفنا الثاني وما فعله الجيش السوداني معجزة يجب أن ندرسها لأطفالنا في المدارس والجمهور يشيد: (شكراً يابن النيل يا محترم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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