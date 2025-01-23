وزير المالية جبريل إبراهيم: الموازنة تضمنت عودة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 100٪

قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن الموازنة تضمنت عودة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 100٪ وجاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

– نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية والإقليمية وهناك وعود من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي