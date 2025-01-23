وزير المالية جبريل إبراهيم: الموازنة تضمنت عودة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 100٪

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قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن الموازنة تضمنت عودة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 100٪ وجاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
– نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية والإقليمية وهناك وعود من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي
– الموازنة تحمل بشريات على رأسها الإنفاق على دعم المجهود الحربي ومجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم.
الجزيرة – السودان
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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