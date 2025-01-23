تكنولوجيا: تحديث برنامج Pixel 4a يتسبب في مشكلات بالبطارية وجوجل تقدم تعويضا بقيمة 50 دولارًا وحلولًا أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أوائل يناير، أعلنت جوجل عبر مقالة دعم عن تحديث كان من المفترض أن يعالج مشكلات البطارية في بعض أجهزة Pixel 4a. وأوضحت الشركة أن هذا التحديث سيشمل الأجهزة التي تحمل أرقامًا تسلسلية معينة فقط، بهدف تحسين أداء البطارية وجعلها أكثر استقرارًا.

ومع ذلك، اعترفت جوجل بأن التحديث قد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية وزيادة بطء عملية الشحن.

ولكن بعد فترة قصيرة، امتلأ موقع Reddit بشكاوى من المستخدمين الذين أشاروا إلى أن هواتفهم Pixel 4a أصبحت غير قابلة للاستخدام عمليًا بعد تثبيت التحديث.

ذكر أحد المستخدمين أنه نفدت بطارية هاتفه بعد 20 دقيقة فقط من الاستخدام خلال خمس ساعات، بينما أفاد آخرون بأن أوقات الشحن قد تضاعفت ثلاث مرات بعد التحديث.

وأشار مستخدم آخر إلى أن مؤشر البطارية أصبح غير دقيق، حيث يتقلب بشكل عشوائي بين 1% و56% و91% بعد كل إعادة تشغيل، دون أن يتغير أثناء الاستخدام أو الشحن.

وفيما يتعلق بهذه الشكاوى، أقرت جوجل بوجود مشاكل محتملة في مؤشر البطارية، لكنها لم تؤكد بعد السبب الدقيق للمشكلة في أجهزة Pixel 4a. كما أنه لم يتضح بعد ما إذا كان عدم تثبيت التحديث يشكل أي مخاطر.

لتهدئة المستخدمين المتأثرين، عرضت جوجل ثلاث حلول لهذه المشكلة: استبدال البطارية مجانًا، أو تقديم تعويض بقيمة 50 دولارًا، أو رصيد بمقدار 100 دولار لمتجر جوجل الرسمي.

للاستفادة من هذا العرض، يجب على المستخدمين المتأثرين ملء نموذج التسجيل عبر موقع دعم جوجل والتحقق من الرقم التسلسلي لجهازهم Pixel 4a، حيث أن ليس جميع الأجهزة من هذه السلسلة تتأثر بالمشكلة.

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