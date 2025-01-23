شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تعتزم إطلاق نماذج جديدة من iPad Pro هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

ومن المتوقع أن تأتي هذه الأجهزة اللوحية المزعومة ببعض الترقيات على المتغيرات الحالية، كما تم التكهن بأن تشكيلة iPad Air ستشهد ترقية على الخيارات الحالية في عام 2025.

وقد ألمحت التسريبات والتقارير السابقة إلى تفاصيل شرائح الأجهزة اللوحية المزعومة، كما تم تسريب الجدول الزمني المحتمل لإطلاق طرازات iPad التالية من Apple.

إطلاق نماذج جديدة من iPad Pro في عام 2025 (متوقع)

ووفقا لتقرير صادر عن The Elec، من المتوقع أن تطلق Apple طرازًا جديدًا واحدًا على الأقل من iPad Pro في عام 2025 ، ومع ذلك من المحتمل أن يتم تحديث كل من طرازي iPad Pro مقاس 11 بوصة و13 بوصة هذا العام.

ومن المتوقع أن تحصل طرازات iPad Pro المزعومة على ترقيات "طفيفة" على أجهزة OLED اللوحية الحالية ، ومن المتوقع أن يكون تصميم الخيارات المزعومة مشابهًا للإصدارات الحالية.

ويضيف التقرير أن شركة LX Semicon الكورية الجنوبية من المرجح أن تقوم بتوريد برامج تشغيل الشاشة لجهاز iPad Pro المزعوم هذا العام ، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم لمكونات iPad Pro المحدث في أبريل أو مايو، ومن الممكن أن يتم الإطلاق الرسمي للجهاز اللوحي في وقت لاحق من هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أن تقريرًا سابقًا أشار إلى أن طرازات iPad الجديدة بنظام التشغيل iPadOS 18.3 من المرجح أن تصل إلى السوق "بحلول أبريل إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها" إلى جانب هاتف iPhone SE 4 المزعوم ، ومن المتوقع أن تدعم إصدارات iPad القادمة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومن المرجح أن تكون مجهزة بميزات Apple Intelligence.

وأشارت تسريبات أخرى إلى أن طرازات iPad Air الجديدة بخيارات شاشة 11 بوصة و13 بوصة قد يتم إطلاقها بشريحة M3 ، وسيكون هذا ترقية لمجموعة iPad Air الحالية، والتي تعمل بشريحة M2.