شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تحدد 21 مارس موعدا لمواجهة منتخب مصر فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

حدد الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم، يوم 21 مارس المقبل، موعدا لمواجهة إثيوبيا ومصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

واقترب منتخب مصر ، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، من مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم بالمغرب، فى ظل رفض الكاف إقامة مباريات منتخب إثيوبيا على أرضه بسبب عدم اعتماد ملعبه بشكل رسمي.

وينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 17 مارس المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واجتمع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب، مؤخرًا، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026 والتأكيد على دعم وتوفير كل متطلبات المنتخب في الفترة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم 2026، والتحضير للبطولات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.