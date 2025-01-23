شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لا تهدأ في لوس أنجلوس.. وإجبار الآلاف على إخلاء المنازل والان نبدء بالتفاصيل

حرائق لوس أنجلوس

تطورات حرائق لوس أنجلوس

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق غابات جديد في شمال لوس أنجلوس مما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم في منطقة شهدت مؤخرًا حرائق أخرى مدمرة.وانتشرت النيران بسرعة بالقرب من بحيرة كاستايك، وأتت على 1400 هكتار في أقل من ساعتين، وساعدت رياح قوية حارة وجافة في تأجيجها.وصدرت أوامر إخلاء لنحو 31 ألف شخص حول البحيرة، التي تقع على بعد نحو 56 كيلومترًا شمال لوس أنجلوس.وحثت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، كل من هم في المنطقة المتضررة بالحريق الجديد، المعروف باسم "حريق هيوز"، على المغادرة فورًا.كان أظهر تحليل أن حرائق لوس أنجلوس أتت على أكبر منطقة حضرية في كاليفورنيا منذ 40 عاما على الأقل.كانت أعلنت السلطات المحلية في أمريكا، أن فرق مكافحة الحريق بدأت أخيرًا في إحراز تقدم، من بدء حرائق الغابات في منطقة لوس انجلوس ولكن بدأت الحرائق تشتعل مرة أخرى.