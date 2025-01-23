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حرائق لا تهدأ في لوس أنجلوس.. وإجبار الآلاف على إخلاء المنازل

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واس - لوس أنجلوس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اندلع حريق غابات جديد في شمال لوس أنجلوس مما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم في منطقة شهدت مؤخرًا حرائق أخرى مدمرة.
وانتشرت النيران بسرعة بالقرب من بحيرة كاستايك، وأتت على 1400 هكتار في أقل من ساعتين، وساعدت رياح قوية حارة وجافة في تأجيجها.

حرائق لوس أنجلوس

وصدرت أوامر إخلاء لنحو 31 ألف شخص حول البحيرة، التي تقع على بعد نحو 56 كيلومترًا شمال لوس أنجلوس.
وحثت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، كل من هم في المنطقة المتضررة بالحريق الجديد، المعروف باسم "حريق هيوز"، على المغادرة فورًا.

تطورات حرائق لوس أنجلوس

كان أظهر تحليل أن حرائق لوس أنجلوس أتت على أكبر منطقة حضرية في كاليفورنيا منذ 40 عاما على الأقل.
كانت أعلنت السلطات المحلية في أمريكا، أن فرق مكافحة الحريق بدأت أخيرًا في إحراز تقدم، من بدء حرائق الغابات في منطقة لوس انجلوس ولكن بدأت الحرائق تشتعل مرة أخرى.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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