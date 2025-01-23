شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد".. رياح شديدة وصواعق رعدية ممطرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هبوب رياح شديدة وعواصف رعدية ممطرة، على منطقة جازان ومحافظات الداير بني مالك والعارضة والعيدابي وفيفا والريث وهروب والحرث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

التأثيرات المصاحبة تشمل تأثيراتها المصاحبة، شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.‏