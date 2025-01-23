أثارت مطربة سودانية مغمورة, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة التي قيل أن اسمها تسابيح الأزهري, وهي تغني في حفل خاص قام بإحيائه. https://www.facebook.com/reel/1130605418702506 وقدمت المطربة خلال الحفل وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة والخليعة, وذلك بعد تعمدها الرقص بمؤخرتها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي, فقد سخر أحدهم قائلاً: (فك العرش بقى على عينك يا تاجر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تثير ضجة إسفيرية واسعة بعد تقديمها وصلة رقص فاضحة وخليعة بمؤخرتها تحت أنظار الحاضرين والجمهور: (فك العرش بقى على عينك يا تاجر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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