تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لجندي بالجيش السوداني, حبس أنفاس المتابعين الذي عبروا عن ذهولهم بشجاعته الكبيرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الجندي, وهو يقوم بالجري بثبات ويقين وفدائية أمام قناص تابع لقوات الدعم السريع, متواجد بأحد الأبراج العالية تحت المكان كانت ترتكز فيه كتيبة للجيش. وكرر الجندي فعلته أكثر من مرة وهو يجري تحت رصاص القناص بهدف تحديد مكانه لزملائه من أجل القبض عليه, وسط اعجاب وانبهار المتابعين بفدائيته الكبيرة وشجاعته النادرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو.. مقطع يجبس الأنفاس.. شاهد فدائية جندي بالجيش السوداني عندما قام بالجري بثبات ويقين أمام أحد القناصين ليكشف لزملائه مكان تواجده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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