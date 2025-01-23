شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 23-1-2025 عيار 14 بـ2526 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 14 مبلغ 2526 جنيها.



أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها

ومن المتوقع أن تستقر أسعار الذهب خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير. بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.