شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سيارات MG6 الجديدة 2025 فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وكيل العلامة الصينية "إم جي " في مصر" المنصور للسيارات أحدث أسعار طرازات MG 6 المقدَّمة بالسوق المصرية وذلك مطلع العام الجاري 2025، حيث قام بعمل زيادات طفيفة ما بين الـ 30 إلي 40 ألف جنيه على بعض النسخ المتوفرة في السوق المحلي، لتبدأ أسعار هذه السيارة في مصر من مليون و280 ألف جنيه بدلاً من مليون و250 ألف جنيه.

وإليكم أحدث قائمة سعرية بالسوق المحلي وهي كالآتي:

الفئة الأولي لاكشري “فرش أسود” سعر مليون و280 ألف جنيه بدلاً من مليون و250 ألف جنيه، بزيادة قدرها 30 ألف جنيه.

الفئة الثانية لاكشري “فرش أحمر – بلاك إيديشن” سعر مليون و300 ألف جنيه بدلاً من مليون و260 ألف جنيه، بزيادة قدرها 40 ألف جنيه.

وعن أهم مواصفات السيارة "إم جي 6 موديل 2025"، فهي تعتمد على محرك مميز من نوع 4 أسطوانات تيربو بسعة 1500 سي سي، الذي يوفر للسيارة 169 حصانًا عند 5,600 لفة في الدقيقة، مع عزم دوران 250 نيوتن متر بين 1,700 و 4,400 لفة في الدقيقة، ما يضمن لها أداءً قويًا على الطرق المختلفة .

تعتبر MG6 2025 من السيارات التي تحرص على تقديم أعلى معايير الأمان للسائق والركاب حيث تضم، هوائية لحماية السائق والركاب، نظام تثبيت مقاعد الأطفال، هيكل من الصلب، أنظمة مكابح متطورة تتضمن أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، نظام التحكم في الفرامل عند المنعطفات، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، أقفال مركزي، بصمة فتح وغلق السيارة.

تتمتع السيارة " MG6 2025 " بأبعاد تجعلها سيارة ذات استقرار اثناء القيادة ، إضافة إلى توفر راحة القيادة، مع مصابيح LED، وللاشارات الجانبية، جنوط رياضية، فتحة سقف، شبكة كبيرة باللون الاسود ، تأتي السيارة بهذه الأبعاد الطول 4,865 مم ، العرض 1,885 مم ، الارتفاع 1,465 مم ، قاعدة العجلات 2,735 مم.