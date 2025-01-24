شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الكريز.. ثانى أجمل شجرة عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

شجرة الكريز ثانى أجمل شجرة عالميًا، وذلك لروعة الألوان الوردية الزاهية التى تُزهر بها، ويتغير شكلها من نوع إلى آخر حسب ألوان ثمارها، تظهر في الربيع فمنها الأحمر ومنها الأصفر والأسود، وفي شهر الخريف تتساقط أوراقها وهي واحدة من أقدم الفواكه المزروعة في العالم، حيث يعود تاريخ زراعتها إلى 300 سنة قبل الميلاد.

ويعد الكريز أحد الفواكه المعروفة والمحبوبة وشائعة الانتشار بين الناس، حيث تتميز هذه الفاكهة بلونها الأحمر الجذاب والشكل الجميل والطعم اللذيذ الحامض والحلو أيضاً، وتنتمي لعائلة الورديات إلى جانب المشمش والخوخ، وللكريز العديد من الفوائد على الصعيدين الجمالى والصحي، بالإضافة إلى دخوله في بعض أطباق الحلوبات وله لونان الأخضر والأحمر، ويتنشر في فصل الربيع، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكيّة الموطن الأصلي لزراعة الكريز، ومنها يتم تصديره لكلّ دول العالم.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية الكريز:



تنشيط وزيادة فعالية الكلى بسبب غناه بالبوتاسيوم والذى يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

تنشيط وتقوية الذاكرة.



غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم.



مصدر مهم من مصادر الطاقة.



مقاومة الإصابة بالزكام والبرد والسعال.



يحتوي الكريز على الألياف مما يمنح الشعور بالشبع، وتقليل تناول الطعام، الأمر الذي يخفّف من الوزن وأيضاً حرق الدهون والشحوم تحت الجلد.



يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة والتي تلعب دوراً في تقوية مناعة الجسم ومقاومة حدوث حالات السرطان المختلفة في جسم الإنسان.



تخليص جسم الإنسان من السموم.



ترطيب الجلد وتغذية البشرة وتجديد الخلايا، الأمر الذي يظهر البشرة صحية ولامعةً ومشرقة.



الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية بالإضافة إلى تقوية عضلة القلب.

علاج الالتهابات المختلفة.



الحماية من الجلطات المختلفة وتصلّب الشرايين.



تليين الأمعاء ومنع حدوث حالات الإمساك وتحسين عمل الجهاز الهضمي.

علاج حالات تصلّب الشرايين.



تسكين أوجاع المفاصل وعلاج حالات الروماتيزم وتشنجات العضلات.



ينصح الأطباء الاشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل والنقرس في شرب عصير الكريز فهو قد يساعد على خفض مستويات حمض اليوريك في الدم والحد من ألم النقرس.



الحفاظ على مستوى الكولسترول في الدم.



علاج الصداع المزمن والذي يسبّب الألم الشديد لصاحبه.



التخفيف من الأرق والمساعدة على النوم بهدوءٍ وبدون اضطراباتٍ أو قلق حيث يحتوي الكريز على الميلاتونين وهو هرمون ينظم الساعة البيولوجية للجسم ومن ثم فإن تناول الكريز يساعد على النوم والتخلص من الأرق.

تنظيم عمليات الأيض في الجسم.



الوقاية من الإصابة بمرض السكر والتقليل من حالات الإصابة به.