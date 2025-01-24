شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: الاحتلال يستكمل حرب الإبادة في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين على مدن وقرى الضفة الغربية، لاسيما الهجوم العسكري الوحشي على مدينة جنين ومخيمها الذي أسفر عن استشهاد، وإصابة العشرات من الفلسطينيين.وحمّل اليماحي، في بيان اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد الذي يُنّذِر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتدمير الجهود الرامية للسلام ووقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب.وقال: إن ما يحدث في مدينة جنين التي باتت شاهدة على جرائم وانتهاكات كيان الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي بدأها في قطاع غزة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد، ووضع حد لجرائم وانتهاكات حكومة الاحتلال ومستوطنيها، ومحاسبتهم على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لإجبار كيان الاحتلال على وقف جميع أنشطته الاستعمارية، ووقف جرائم مستوطنيه، والعودة إلى الانخراط الجَديّ في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.