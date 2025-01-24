شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفراخ فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في الأسواق مع استقرار الدواجن فوق 90 جنيها للمستهلكين فى ظل زيادة سعر الفراخ البيضاء في المزارع.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل حوالي 90 إلى 91 جنيها ويصل السعر النهائي إلى المستهلكين بين 99 جنيها إلي 105 جنيهات.

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض وقد يصل إلى 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي مستويات 135 جنيها، في المزرعة.

ويصل السعر النهائي للمستهلكين لكرتونة البيض عقب إضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار بحوالي 180 إلى 190 جنيها.



كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلكين في الأسواق وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.



في المقابل شهدت بورصة الدواجن ارتفاعاً في سعر الكتكوت الأبيض حوالي 43 جنيها، كما ارتفع سعر الكتكوت الساسو إلى 17 جنيها.