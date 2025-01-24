الامارات | رسمياً.. كهربا يرحل عن الأهلي إلى الاتحاد الليبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. كهربا يرحل عن الأهلي إلى الاتحاد الليبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى نادي الاتحاد الليبي بعد رحيله عن النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2024-2025 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كان الفولت هو الوحدة التي تقيس الجهد الكهربائي، لكن مع قدوم كهربا، أصبح وحدة قياس للإبداع وصعق الشباك.. الفولت عالي في باب بن غشير".
وخاض كهربا 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، حيث سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً آخر.
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