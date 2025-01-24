الامارات | محمد بن زايد: تعزيز ثقافة التعليم مدى الحياة أولوية قصوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإمارات وتعزيز ثقافة التعليم مدى الحياة أولوية قصوى ونهج متواصل.

وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في "اليوم الدولي للتعليم" نجدد التأكيد أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإمارات وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة أولوية قصوى ونهج متواصل".

وتابع سموه قائلا: "وأن التعليم الذي يرسخ قيمنا وهويتنا ويأخذ بأحدث تطبيقات التكنولوجيا ويستثمر الذكاء الاصطناعي المسؤول بما يتسق مع أهدافنا التنموية هو طريقنا نحو المستقبل الأفضل الذي نسعى إليه لوطننا وشعبنا".