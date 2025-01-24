الملكة رانيا تُعلن حمل الأميرة إيمان بطريقة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 04:19 مساءً - أعلنت الملكة رانيا حمل نجلتها الأميرة إيمان من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة للأميرة إيمان بصحبة زوجها جميل ألكساندر ترميوتس على إحدى الشواطئ وعلقت عليها: " الاثنين غاليين على قلبي، بس الجاي أغلى .....الله يتمم على خير".

وإختتمت تعليقها: " اثنان زوجان وثلاثة نعمة" وأضافت أيقونة القلب الأحمر.

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زواج الأميرة إيمان من ألسكندر ترميوتس

يُذكر أن نجلة كل من الملكة رانيا والملك عبدالله الثاني، الأميرة إيمان قد تزوجت من جميل ألكساندر ترميوتس، وتم إقامة حفل زفاف اتسم بالبساطة والنعومة في مارس الماضي، وقد ضم حفل الزفاف أفراد الأسرة الهاشمية وعدداً من قادة الدول العربية.

أما فستان العروس، فقد جسّدت الأميرة إيمان الأناقة الكلاسيكية الراقية التي لا تزول مع الوقت، والتي تليق بمكانة الأميرة الأردنية الشابة.

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وكانت قد نشرت الملكة رانيا حينها عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" عددا من الصور من حفل الزفاف، والتي ظهر بها أفراد الأسرة الهاشمية وعلقت على الصورة: " اللهم إنّي استودعتك إيمان قطعةً من قلبي، في مكانٍ غابت عنها عيني، وعينُك لم تغِب، فاحفظها يا رب من كل شر ووفقها وأسعد قلبها، ألف مبارك لأحلى عرسان".

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الملكة رانيا تلتقي بأصحاب المشاريع الإنتاجية

وعلى جانب أخر كانت الملكة رانيا العبد الله قد زارت مطلع يناير الجاري جمعية درب النور للتنمية المجتمعية، والتقت عدداً من أصحاب المشاريع الإنتاجية، بمدينة جرش الأردنية، وذلك للإشراف على أعمالهم بنفسها.

ونشرت الملكة رانيا حينها عبر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام" صورتين لتلك الزيارة، وعلقت عليهما قائلة: "في ربوع جرش الجميلة اليوم ولقاء خيّر مع القائمين على جمعية درب النور ومجموعة من الشابات والشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية في مطعم بيت الأصيلات"، مع وضع هاشتاج "حب الأردن".

بدأت زيارة الملكة رانيا بالاستماع إلى ما يقوم به الشباب والفتيات من رئيسة الجمعية؛ نور بنات، والتي شرحت لها البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية مع المجتمع المحلي في جرش وعن شراكات الجمعية مع المؤسسات والمنظمات الداعمة، كما أوضحت أن أهداف الجمعية تنوعت بين تمكين المرأة والشباب وإدارة المشاريع المدرة للدخل، وتقديم الرعاية والحماية للأطفال، وتوفير مساحات تعليمية آمنة لهم.

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والتقت الملكة رانيا بالعاملين في الجمعية، تحديداً أولئك الذين يعملون في المطبخ الإنتاجي؛ الذي أسس بهدف تقديم تجربة مميزة لـ الطبخ الريفي المحلي القائم على زيت الزيتون والزعتر والسماق وغيرها من المنتجات الريفية الأخرى، وتبادلت ملكة الأردن معهم أطراف الحديث، كما التقطت الصور معهم.

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