الهوى سلطان من صالات السينما إلى المنصات وتوقف إيراداته عند هذا الرقم

إيرادات الهوى سلطان قبل طرحه على المنصات

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قصة فيلم الهوى سلطان

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 04:19 مساءً - تصدر فيلم "" محركات البحث على موقع "جوجل"، بعد انطلاق عرضه على منصة yango paly أمس الخميس، وأصبح متاحاً للجمهور، وذلك بعد استمرار عرضه في صالات السينما لمدة 11 أسبوعاً، حيث انطلق الفيلم يوم 6 نوفمبر 2024، واستطاع تحقيق نجاح كبير على مستوى الإيرادات، وكذلك على المستوى النقدي.فيلم "" حقق إيرادات كبيرة وغير متوقعة خلال عرضه في الـ 11 أسبوعاً الماضية، بوصوله إلى 82 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، وأثبت أن الأعمال الرومانسية تستطيع المنافسة بقوة في شباك التذاكر وتحقيق الإيرادات الكبيرة، وذلك بعدما شهدت السنوات الماضية ابتعاد صناع السينما عن هذه النوعية من الأعمال، باعتبارها لا تحقق إيرادات كبيرة، وكان يتم تقديمها على استحياء.اقرئي أيضاً: أفضل 10 أفلام رومانسية بتاريخ السينما المصرية باختيار 52 ناقداًفيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة، والفيلم يجمع منة شلبي وأحمد داود بعد 8 سنوات من مشاركتهما معاً خلال فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، والذي تم عرضه عام 2016.تدور أحداث فيلم "" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي، تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي، ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغيّر، ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.اقرئي أيضاً: الهوى سلطان يكسر القاعدة في شباك التذاكر ويُعيد الأفلام الرومانسية إلى الواجهةيذكر أن الفنانةتعيش نشاطاً سينمائياً كبيراً في الوقت الحالي، حيث تواصل تصوير الجزء الثاني من فيلم "" مع مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: كريم فهمي، أسماء جلال، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، كما تنتظر عرض فيلم "" الذي يجمعها بالفنانين أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، كما تستعد لبطولة فيلم "" بمشاركة عمرو يوسف.أما أحمد داود، فيعكف على تصوير أحداث مسلسله الجديد ""، الذي يخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، ويشارك في بطولته: اللبنانية سارة أبي كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار تشويقي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».