«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي 27.3 درجة مئوية في الذيد (الشارقة) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.