كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 04:19 مساءً - يعد اشتهاء تناول الحلويات من العادات السيئة التي تقع فيها النساء الحوامل على الرغم أن اشتهاء الموالح مثلًا يكون في الثلث الأول من الحمل، ولكن ذلك لا يمنع انهن يكثرن من تناول الحلويات والسكريات بأنواعها وأشكالها المتعددة في حال شعورهن بالجوع، وذلك في الشهور الأخيرة من الحمل.

يعد خيار تناول الحلويات لسد الجوع خيارًا خاطئًا، فعلاوة لأنه يتسبب في زيادة الوزن وزيادة الشعور بالجوع وليس العكس، فهناك أضرار يتسبب بها للجنين خصوصًا، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة مها أبو رمضان، حيث أشارت إلى أضرار الإكثار من تناول السكريات في الشهور الأخيرة من الحمل وخاصة على الجنين ونصائح للتغذية الصحية في الثلث الأخير من حملك، مثل تناول الخضروات الورقية والإكثار من شرب الماء وغيرها من النصائح في الآتي:

أضرار الإكثار من الحلوى في الثلث الأخير من الحمل

تأخير اكتمال نمو الرئة

لاحظي أن الإكثار من تناولك للحلويات والسكريات في الثلث الأخير من الحمل يؤدي إلى تأخر اكتمال تكون الرئتين عند جنينك، وذلك حسب الدراسات العلمية الحديثة والتي أشارت إلى أن الحامل التي تكثر من تناول الحلويات مما يؤدي لدخول كمية من السكر إلى دمها، يؤدي ذلك إلى تأخير اكتمال نمو الرئتين عند الجنين، وفي حال حدوث ولادة مبكرة لأسباب طارئة ومفاجئة فتكون فرص نجاة الجنين محدودة مقارنة بالأم الحامل التي لم تكن تكثر من تناول الحلويات والسكريات والتي تنمو رئتا جنينها على النحو الصحيح والسليم، حسب تدرج النمو المعروفة للأجنة، وبالتالي فمن ضمن نصائح هامة تساعدك في عدم التعرض لخطر الولادة المبكرة ومضاعفاتها يكون النصيحة الأهم هي تقليل تناول الحلويات بشكل كبير.

زيادة وهمية في وزن الجنين

الجنين في رحم الأم

توقعي أن طبيبك حين يقوم بتصوير الجنين في رحمك في الثلث الأخير من الحمل، سوف يلاحظ أن هناك زيادة في وزن الجنين، وتتمثل هذه الزيادة في الحقيقة في وجود كرش للجنين، مما يعني تصور الطبيب أن الجنين قد اكتمل نموه خاصة أن وزن الجنين يحدد عمره الجنيني، وبالتالي فقد يتخذ الطبيب قرار الولادة المبكرة بناء على ذلك، ولكن النتيجة أن الجنين يكون قد أعطى صورة وهمية ووزنًا خاطئًا بسبب تناول الأم للحلويات والسكريات، ولم يحقق نموًا ونضجًا لأجهزته الحيوية، ويصبح احتمال عدم اكتمال حياة الجنين خارج الرحم كبيرًا وفرص نجاته قليلة جدًا.

اعلمي أن وزن الجنين الطبيعي في الشهر الأخير ومع اقتراب الولادة يجب أن يكون في حدود ال 3000 غرام أي ثلاثة كيلو جرامات وقد يزيد عن ذلك قليلا حتى يصل إلى أربعة كيلوجرامات، ويكون ذلك أيضًا ضمن الحدود الطبيعية، حيث يسير النمو في الوزن مع نمو الأجهزة الداخلية الحيوية مثل القلب والرئتين والكليتين، ولذلك فحدوث زيادة غير طبيعية في الوزن تعني أن هناك تفاوتًا بين منحني النمو مما يستدعي أن يخضع المولود للرقابة الصحية بمجرد نزوله من الرحم.

متى يكتمل نمو الرئة عند الجنين؟

الحضانة الصناعية

اعلمي أن الرئتين في صدر الجنين تحتويان على الملايين من الأكياس الهوائية الصغيرة والتي تعرف بالحويصلات الهوائية، وعندما يولد المولود خديجًا، أي قبل أن يتم أسابيع الحمل التي تبلغ 42 أسبوعًا في الحالات العادية، فقد تكون هذه الأكياس الهوائية غير مكتملة بالنسبة لكميتها بما يكفي لكي تسمح للمولود بالتنفس بشكل طبيعي، ما يجعل من الصعب حدوث عملية تبادل الغازات بينها وبين دم الطفل، فتستدعي تلك الحالة أن يوضع الطفل الخديج في ما يعرف بالحضانة الصناعية، وكذلك يجب أن يحصل الخديج على بعض الأدوية المساعدة التي تعجل في عملية اكتمال نمو الرئتين لديه، فمن المعروف أنه عند بلوغ مرحلة الحمل أسبوعها الحادي والعشرين يكون نموّ القصيبات الهوائية مكتملًا، إلا أنّ الرئتين لا تملكان القدرة على القيام بمهمامهما فهما غير مكتملتين، وفي مرحلة تالية من هذه المرحلة تقومان بوظيفة تعرف بالتنفس الإيقاعي وليس التنفس المكتمل، وحين تصبح الرئتان مكتملتين في الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل وحدوث الولادة قبل ذلك العمر الجنيني تعني أن المولود الخديج يجب أن يخضع لخطوة إكمال نمو الرئتين في الحضانة الصناعية.

توقعي أنه وفي حال حدوث الولادة المبكرة يجب أن يخضع المولود لما يعرف بمزوّدات الأكسجين الطبيعيّة في قسم الحضانة الصناعية، بحيث يبقى المولود داخل تلك الأجهزة حتى يصبح في حالة تسمح له بأن يتنفس بصورة طبيعية باستخدام رئتيه، ويحدث ذلك مع حدوث زيادة في وزن الخديج ويصبح في حدود الوزن الطبيعي، ويكون قادرًا على الرضاعة الطبيعية، وهذا يدل على أن تركيب الجهاز التنفسي لديه من الناحية التشريحية قد أصبح مهيئأً للحياة خارج الرحم، ويستخدم رئتيه بصورة آمنة على حياته.

توقعي أن الطبيب في حال اتخاذ قرار الولادة المبكرة لأسباب تخصك مثلًا مثل تناقص السائل الأمينوسي أو غيرها فسوف يقوم باعطائك ما يعرف بـ"حقنة الرئة" حيث تحتوي هذه الحقنة على كورتيزون يعمل على سرعة نمو الرئة عند الجنين والحفاظ على حياته، علمًا أنه لا يتم وصف حقنة الرئة دون قرار من الطبيب، كما أنها لا تغني عن حجز المولود الخديج في الحضانة الصناعية، فالحقنة عبارة عن طريقة تحفيزية تحتاج بعدها لمتابعة حتى يصبح المولود في حالة صحية جيدة، وهذه الخطوة ضمن نصائح وإرشادات للتعامل مع المولود المبتسر ومخاطر قد يتعرض لها يجب أن تعرفها الأم وتحرص على تنفيذها.

نصائح عامة للتغذية الصحية خلال شهور الحمل الأخيرة

حامل تمتنع عن الحلويات

اهتمي بشهور الحمل الأخيرة بمبدأ الكيف وليس الكم، ولذلك فعليك أن تقللي من تناول الحلويات والسكريات بشكل كبير؛ لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن، وكذلك يجب أن تقللي من تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والنشويات مهما شعرت بالجوع؛ لأنها تتحول إلى سكر في الجسم وتؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وكذلك حدوث الزيادة في الوزن من خلال تراكم الدهون في البطن والجنبين خصوصاً، ويجب على الأم الحامل وحرصًا على صحتها وصحة جنينها أن تستبدل الحلويات والنشويات المعقدة بالخضروات الورقية وغير الورقية والفواكه والاهتمام بالحصول على حصة يومية من البروتين الصحي المتمثل في اللحوم الحمراء غير الخاضعة لمعالجات هرمونية، وكذلك الدواجن وعليها تناول السمك بأنواعه وخاصة التونة والسردين بمعدل مرتين على الأقل، ويجب عليها أن تحصل على طبق كبير من السلطة يومياً، إضافة لحصص جيدة من الفاكهة الموسمية، وفي حال الشعور بالرغبة في تناول الحلويات يجب أن تتناول الفاكهة كمصدر طبيعي لها، مع الحصول على فحوصات متتالية لمعدل الحديد في جسمها، لأن نقص الحديد عند الإنسان عمومًا يؤدي لاشتهاء أصناف من الطعام وخاصة الحلويات، وهي تكون ذات قيمة غذائية منخفضة وعالية السعرات الحرارية مما يتسبب في زيادة الوزن عند الأم والجنين .

واظبي على شرب كمية كبيرة من الماء وبمعدل لترين من الماء يومياً مع التوقف بشكل تام عن شرب العصائر المصنعة، على اعتقاد أنها بديل للماء لأنها تحتوي على السكر الصناعي بنسبة كبيرة مما يؤدي لارتفاع سكر الدم وحدوث الزيادة في الوزن.

واظبي على الحصول على ساعات نوم ليلية صحية ومتواصلة؛ لأن أهمية هذا النمط من النوم وفي الحالات العادية للانسان لا تُوصف من حيث تنظيم عمل الهرمونات داخل الجسم، وبالنسبة للحامل فالنوم الليلي العميق والمتواصل يساعد على ضبط معدل السكر في جسمها وحمايتها من الإصابة بسكر الحمل، والذي تؤدي العادات الصحية السيئة ومنها السهر وعدم الحصول على نوم كافٍ للإصابة به إضافةً للإسراف في عادة تناول وجبات غير صحية خلال الليل.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.