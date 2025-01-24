انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: الحكومة أخضعت الفصائل المسلحة لسيطرتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط على هامش أعمال منتدى دافوس إن "قادة الفصائل توصلوا إلى عدم الحاجة لاستخدام السلاح، خصوصاً بعد إنهاء الحرب واتفاق وقف النار في غزة".

وأوضح أن "الحكومة الآن أخضعت الفصائل لسيطرتها وفق آليات، للوصول إلى وضع يُنهي أي نشاط قتالي في هذه الظروف".

وبينما رحّب رشيد بالتصريحات الإيجابية الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة، لم يُخفِ هواجس بلاده الأمنية من نشاط التنظيمات الإرهابية الموجودة على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وبالنسبة للقوات الأميركية، قال الرئيس العراقي إنها "موجودة بموجب اتفاقيات ثنائية، وبناءً على طلب الحكومة العراقية وبالتنسيق والتشاور مع القوى السياسية التي تشكل منها البرلمان".