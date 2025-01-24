شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: انتعاش نسبى فى أسعار السيارات المستعملة خلال مطلع 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر مسئول بسوق السيارات المستعملة إن عام 2025 قد شهد نوعا من الانتعاش النسبي خلال شهر يناير الجاري 2025، وذلك بسبب تحريك أسعار السيارات الزيرو مطلع هذا العام .

وكشف أيضا أن أسعار السيارات المستعملة 2025 ترتبط إرتباط وثيق بأسعار السيارات الزيرو والتي شهد البعض منها إستقرارا في الأسعار، وأخري شهدت انخفاضا ملحوظا، بالإضافة إلي زيادة طفيفة لبعض الماركات لم تتخطي الـ 100 ألف جنيه لفئة السيارات تحت 2 مليون جنيه.

ومع دخول العديد من علامات السيارات العالمية للتجميع في المصانع المصرية أدي إلي زيادة المعروض وبالتالي إنخفاض لهذه العلامات المجمعة محليا "زيرو" يتبعها إنخفاض لنفس العلامات في "المستعمل"، ليس هذا فقط بل أن البعض يقوم ببيع سيارته المستعملة ليقوم بشراء سيارات جديدة بأسعار في المتناول كنوع من التجديد .