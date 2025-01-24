ترامب يعين مهندس وقف إطلاق النار بغزة مسؤولا عن ملف إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تكليف مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بإدارة المخاوف الأمريكية بشأن إيران، مما يشير إلى أن الرئيس الأمريكي مستعد لاختبار الدبلوماسية قبل تصعيد الضغط على طهران.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يقود ويتكوف الجهود المتعلقة ببرنامج إيران النووي كجزء من رؤية ترامب الأوسع لـ "وقف الحروب" في المنطقة.

وخلال فترة الانتقال، وضعت إدارة ترامب إجراءات محتملة لإعادة فرض حملة "الضغط الأقصى" على إيران، عبر فرض عقوبات جديدة أو مراقبة أكثر صرامة للإجراءات الحالية.

ومع ذلك، أشار ترامب ومستشاروه في اجتماعات أولية إلى أنهم يرغبون في إبقاء خيار تجنب مواجهة أوسع مع إيران مفتوحا.

وكان ترامب قد انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، ثم فرض عقوبات صارمة وحذر من أن إيران ستواجه "نهاية رسمية" إذا قررت مواجهة واشنطن أو متابعة تطوير أسلحة نووية.

وأفاد بعض المسؤولين في إدارة ترامب لدبلوماسيين أجانب وزملاء أنهم يتوقعون أن يتولى ويتكوف قيادة الجهود لاستكشاف إمكانية الوصول إلى تفاهم دبلوماسي.

وقال مسؤول إسرائيلي سابق: "لا أرى الإدارة تلجأ إلى القوة في بداية ولايتها قبل استنفاد الوسائل الأخرى. هذا لا يتناسب مع نهج ترامب المتمثل في إنهاء الحروب".

ومن النادر أن يتولى مبعوث خاص مسؤولية إدارة كل من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعلاقات واشنطن مع إيران. ومع ذلك، سيظل التركيز الأساسي لويتكوف هو تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

كما عيّن ترامب مورغان أورتاغوس، المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية في ولايته الأولى وذات الخبرة في الشرق الأوسط، نائبة لويتكوف.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن تفاصيل نهج ترامب تجاه طهران وصلاحيات ويتكوف لا تزال قيد التطوير.

ومع ذلك، فإن بعض التعيينات الأخيرة للرئيس الأميركي ساهمت في تشكيل فريق داخل الإدارة يدعم خيار التفاوض مع إيران ويعارض بشدة أي ضربة على برنامجها النووي.