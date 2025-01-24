شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: المساعدات المصرية تؤكد تصدر القضية الفلسطينية أولويات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب المؤتمر، إن المساعدات المصرية لقطاع غزة تأكيدًا على موقف مصر والقيادة السياسية المصرية الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت إلى أن إرسال قوافل من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، يأتي في إطار دعم مصر المستمر للمتضررين من الأزمة الراهنة.

وأضاف رسلان فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مصر أكدت على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون أي عوائق، مع توفير سبل الرعاية الطبية الطارئة للمصابين كما تم التنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية لتأمين وصول المواد الإغاثية بشكل آمن وفعّال.

وأشار النائب طارق رسلان، إلى أن هذه المساعدات تأتي في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة نتيجة للظروف الصعبة التي يشهدها، حيث يواجه سكان القطاع نقصًا حادًا في الغذاء، الماء، الكهرباء، والرعاية الصحية الأساسية وفي هذا الإطار، مؤكدا على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المتضررة.

وأوضح رسلان، أن المساعدات المصرية لقطاع غزة تشمل هذه المساعدات مواد غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، بالإضافة إلى توفير الوقود لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في القطاع في ظل الوضع الراهن.

وثمن النائب طارق رسلان، جهود مصر الدؤوبة عبر فتح المعابر وتقديم الدعم المستمر لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولوياتها، حتى يتحقق السلام العادل والشامل في المنطقة.

