شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار رينو داستر 2025.. تبدأ من مليون و190ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تقدم السيارة "رينو داستر 2025 " بالسوق المصرية من خلال وكيلها EIM بأسعار رسمية تبدأ من مليون و190 ألف جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية فتسجل سعر مليون و240 ألف جنيه، وأخيرا الفئة الثالثة تأتي بسعر مليون و290 ألف جنيه.

تأتي داستر2025 بمحرك 1600 سي سي طبيعي السحب للهواء بقوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيك متغير النسب CVT وتحصل قياسياً على تجهيزات أمان تتضمن الحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن عند صعود المرتفعات، ومنع انغلاق الفرامل ABS وتوزيع قوة الفرامل على العجلات EBD مع وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

يتم تزويد رينو داستر 2025 الفئة الثانية بأربعة وسائد هوائية وحساسات ركن خلفية بينما تنفرد الفئة الأعلى تجهيزاً بكاميرات محيطية 360 درجة ونظام تحذير النقطة العمياء، كما يتم تجهيز داستر قياسياً بجنوط 16 بوصة وإضاءة هالوجين أمامية مع مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وفي الداخل توجد عجلة قيادة متعددة الوظائف ونظام صوتي من ستة سماعات مع بلوتوث ومقعد السائق بإمكانية ضبط الارتفاع، وتزيد الفئة الثانية بما يتضمن كسوة جلدية لعجلة القيادة ومثبت سرعة وشاشة وسطية سبعة بوصة بخواص آبل كاربلاي وأندرويد أوتو إضافةً لمنطقة تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي ، وتاتي الفئة الأعلى تجهيزاً على جنوط 17 بوصة وتكييف أوتوماتيك ومفتاح ذكي وكونسول داخلي مطعم بالكروم وفرش داخلي مختلفة.