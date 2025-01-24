انت الان تتابع مدرب النصر يقود منتخب بلجيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2025, 1:35 مساءً

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعيين الفرنسي رودي غارسيا، مدربًا جديدًا للمنتخب الأول خلفاً لمقال تيديسكو بسبب سوء النتائج. وسيتولى غارسيا (صاحب الـ60عاماً)، مدرب النصر السعودي السابق ونابولي وروما الإيطاليين ومرسيليا الفرنسي مهامه على المستوى الدولي لأول مرة في مسيرته. وأقالت بلجيكا مدربها تيديسكو الذي كان يرتبط بعقد حتى عام 2026 منذ قرابة أسبوع بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث خرجت من كأس أوروبا صيف عام 2024 بحلولها ثالثة في مجموعتها في دوري الأمم في القسم الثاني من عام 2024، بعد أن حققت الفوز مرة واحدة في ست مباريات.

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب النصر يقود منتخب بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.