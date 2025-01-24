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في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل العاصمة السورية

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في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل العاصمة السورية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 

24 يناير 2025, 11:05 صباحاً

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى دمشق، اليوم، في زيارة رسمية إلى سوريا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة، بقائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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