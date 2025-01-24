انت الان تتابع في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل العاصمة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2025, 11:05 صباحاً

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى دمشق، اليوم، في زيارة رسمية إلى سوريا. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة، بقائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع.

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