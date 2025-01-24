شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: افتتاح المتحف المصرى الكبير متوقع في صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، إن معرض رمسيس وذهب الفراعنة الموجود في طوكيو الآن هو أعظم هدية تقدمها مصر إلى اليابان.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي العالمي، الذي أقيم في طوكيو للإعلان عن وصول المعرض الذي سوف يفتتحه شريف فتحي وزير السياحة والآثار في 8 مارس المقبل.

تحدث خلال المؤتمر الصحفي الدكتور زاهي حواس والسفير محمد أبو بكر سفير مصر في طوكيو، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور ساكوجى يوشيمورا عالم الآثار الياباني، بحضور 200 صحفي وأكثر من 20 قناة تلفزيونية.

ذكر "حواس" أهم الاكتشافات الأثرية في سقارة والأقصر، وافتتاح المتحف المصري الكبير المتوقع في صيف هذا العام.

ومن المقرر أن يقدم زاهي حواس في افتتاح هذا المعرض نسخة من البرنيطة الخاصة به لمحافظ طوكيو، وخلال المؤتمر قدم "حواس" لمطرب الياباني سيكاي الذي سوف يقوم بعمل حفله ضخمة على سفح الأهرامات يوم 11 أبريل.