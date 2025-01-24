شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الصينى يجرى عمليات إعادة شراء عكسية.. وارتفاع سعر اليوان مقابل الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بنك الشعب الصينى /البنك المركزى/، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 284 مليار يوان (حوالى 39.61 مليار دولار أمريكي) لأجل 14 يوما وبسعر فائدة 1.65 %.



وأوضح البنك المركزى الصينى - حسبما أفادت وكالة أنباء شنخوا، اليوم /الجمعة/ - أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على السيولة فى النظام المصرفى عند مستوى معقول قبل عطلة عيد الربيع المرتقبة.



وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشترى فيها البنك المركزى أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى فى المستقبل.



وأجرى البنك المركزى اليوم، أيضا عملية تسهيل الإقراض متوسط الأجل بقيمة 200 مليار يوان للحفاظ على سيولة وافرة فى النظام المصرفى للبلاد.



وتتميز عملية تسهيل الإقراض متوسط الأجل هذه بفترة استحقاق مدتها عام واحد وسعر فائدة قدره 2 فى المائة. وبعد العملية، بلغ رصيد تسهيلات الإقراض متوسط الأجل المستحق 4.294 تريليون يوان، وفقا للبنك المركزي.



وفى سياق متصل ، ارتفع سعر اليوان الصينى إلى 7.1705 مقابل الدولار اليوم، وفقا لنظام تداول النقد الأجنبى فى الصين.



وفى السوق الفورية للنقد الأجنبى فى الصين، يسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 % من سعر التعادل المركزى كل يوم تداول.