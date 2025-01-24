شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار 50.23 جنيه للشراء من البنك الأهلي اليوم الجمعة 24-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الجمعة، 24 يناير 2025 04:00 م

ينشر الخليج 365 سعر الدولار الجمعة 24-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء

50.37 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء

50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.29 جنيه للشراء 50.39جنيه للبيع

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