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الامارات | تحديد موعد قرعة كأس أمم إفريقيا

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد قرعة كأس أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة قرعة نهائيات بطولة أمم إفريقيا، الإثنين المقبل، بالمسرح الوطني محمد الخامس، بمدينة الرباط في المغرب.

ذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أن المسرح الذي يستضيف مراسم القرعة افتتح في 1961، وهو جوهرة معمارية في قلب العاصمة المغربية.

وأضاف: "المسرح يجسد تراث المغرب الثقافي وهو البلد الذي يستضيف نهائيات أمم افريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026.

وأوضح: "سيتم خلال حفل القرعة الإعلان عن شعار البطولة بحضور عدد كبير من أبرز شخصيات الكرة ورؤساء الاتحادات ووسائل الإعلام الدولية وأساطير ".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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