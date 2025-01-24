الامارات | مرموش يكشف عن دور محمد صلاح في انتقاله إلى السيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الجديد، على تأثير أسطورة ليفربول وزميله في منتخب "الفراعنة" محمد صلاح عليه وعلى زملائه في مصر، موضحاً أن "مو" كان أحد الأسباب التي دفعته لاختيار اللعب في الدوري الإنجليزي.

وقال مرموش في أول تصريحاته عقب انتقاله إلى "السيتيزنس": "الدوري الإنجليزي يُعتبر من أكثر الدوريات متابعة في مصر، وذلك بفضل محمد صلاح والعديد من اللاعبين المصريين الذين سبقوه، إن حلم كل لاعب مصري ناشئ اللعب هنا".

من جانبه، تحدث محمد صلاح في نوفمبر الماضي، معبراً عن دعمه لمرموش، حيث قال: "هناك قلة من اللاعبين المصريين والعرب الذين انتقلوا إلى أوروبا وحققوا النجاح، ومرموش بالفعل واحد منهم، أريد أن أوقف المقارنات لأسهل عليه الأمور، وأحث الناس على تركه يعيش تجربته الخاصة".

وشدد صلاح على أهمية عدم مقارنة مرموش بمسيرته الناجحة، حيث إن ذلك قد يضع ضغطاً إضافياً على اللاعب الشاب.

وفي ختام حديثه، أضاف صلاح: "دعوه يتحلى بالشجاعة ليحقق مسيرته بشكل طبيعي بعيداً عن أي مقارنات".

وسيرتدي عمر مرموش القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي بعد إتمام انتقاله من إينتراخت فرانكفورت بصفقة قدرت بـ63.2 مليون جنيه إسترليني.