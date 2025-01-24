شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. أحمد حسن: سجلت في الحضري هدفين لصالح الإسماعيلي والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

استعاد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، ذكريات أهدافه السابقة وخاصة التي سجلها في عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، وذلك عبر برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وقال أحمد حسن: سجلت في الحضري هدفين، واحد في مباراة الكاميرون والآخر في مباراة الإسماعيلي ودمياط.

وتشهد حلقة اليوم مواجهة قوية بين فريقي أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن، وإيهاب جلال بقيادة عصام الحضري.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.