شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى فى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من مواجهات الدور الأول لدروى السوبر لكرة السلة رجال، حيث يلتقى الزمالك مع الأهلى، الجزيرة مع سبورتنج، طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى، و المصرية للاتصالات مع هليوبوليس.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعوة، حيث تقام مباريات العودة يوم 24 مارس على صالة الأهلى بالجزيرة.

تقام المباريات على صالة الفرق المذكورة أولا ، بينما مباريات العودة تقام على ملاعب الأندية الأخرى.

من ناحية أخرى تلقى اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى موافقة 5 دول على المشاركة في منافسات تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى تقام بمصر فى الفترة من 2 الى 8 فبراير المقبل.

وتقام البطولة بصالة حسن مصطفى بأكتوبر وتم اختيار أيمن على عصو مجلس إدارة الاتحاد مديرا للبطولة.

الدول التى اكدت مشاركتها بالبطولة هى كل من كينيا ،جنوب السودان،اوغندا، بروندى،تنزانيا، بالإضافة الى مصر المستضيفة.