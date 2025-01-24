شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب سقط بأرض ملعب مركز شباب خلال مباراة ودية فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد أحد مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، وفاة لاعب أثناء مشاركته فى مباراة كرة قدم ودية بين مركز شباب ساحة النصر، مع فريق لامبروزو على ملعب مياه الإسكندرية، الحادث وقع في ظروف صعبة بعدما تعرض اللاعب لأزمة قلبية مفاجئة أثناء المباراة، حيث تبين أن الوفاة طبيعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، بلاغا يفيد وفاة لاعب أثناء مشاركته في مباراة ودية، أثناء لعبه مباراة كرة قدم، بصحبة عدد من أصدقائه، حيث شعر بحالة إعياء مفاجئة، وسقط أرضا.

تم نقل اللاعب على الفور إلى المستشفى الجامعي الرئيسي بالإسكندرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، محاولة إنقاذ حياته، اللي أنه فارق اللاعب الحياة بعد ساعتين فقط من وصوله إلى غرفة العناية المركزة، حيث لم يتمكن الأطباء من تجاوز الأزمة القلبية الحادة التي ألمت به.

أعرب مؤمن معوض، المدير الفني لفريق مركز شباب ساحة النصر، عن حزنه البالغ على فقدان اللاعب "بوبو"، كان لاعبًا موهوبًا ومحبوبًا بين زملائه، لم يعانِ من مشاكل صحية سابقة، وكانت حالته البدنية دائمًا جيدة، ما حدث كان صدمة لنا جميعًا.