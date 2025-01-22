دوري أبطال أوروبا: ليفربول أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوزه على ليل 2-1

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : بات ليفربول الأنكليزي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ليل الفرنسي 2 1 الثلاثاء في الجولة السابعة قبل الاخيرة.

وسجل المصري محمد صلاح (34) وهارفي إيليوت (67) هدفي ليفربول، والكندي جوناثان ديفيد (62) هدف ليل.

وحصد ليفربول بالتالي العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته السبع رافعا رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الموحدة.

أراح مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت بعض لاعبيه الأساسيين أبرزهم لاعب الوسط الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر والمهاجم الهولندي كودي خاكبو والمدافع إبراهيما كوناتي والظهير ترنت ألكسندر أرنولد.

في المقابل، قاد ليل هدافه الكندي جوناثان ديفيد.

دخل ليفربول المباراة متسلحا بسجل مثالي في البطولة القارية بفوزه في مبارياته الست حتى الآن ليتصدر بالعلامة الكاملة.

في المقابل، كان ليل مفاجأة الموسم بفوزه على قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين 1 0 و3 1 تواليا وتعادله مع يوفنتوس الإيطالي 1 1.

ونجح ليفربول في افتتاح التسجيل عندما مرر كورتيس جونز كرة أمامية متقنة باتجاه محمد صلاح الذي كسر مصيدة التسلل وسدد كرة لولبية لحظة خروج حارس ليل لوكا شوفالييه لتتابع طريقها نحو الشباك (34) مسجلا هدفه الثالث في البطولة هذا الموسم.

والهدف هو الـ51 لصلاح في المسابقة في 96 مباراة معادلا رقم الفرنسي تييري هنري في المركز التاسع في الترتيب المطلق للهدافين الذي يتصدره البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ141 هدفا.

وكاد صلاح يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة أمامية طويلة من الكولومبي لويس دياس فانفرد بالحارس لكنه سدد كرة زاحفة مرت إلى جانب القائم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأضاع مدافع ليفربول جاريل كوينسا هدفا عندما ارتقى لكرة عرضية من ركلة حرة مباشرة وسددها رأسية مرت فوق العارضة بقليل (53).

وتوالت الفرص لليفربول وانفرد المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس بحارس ليل الذي كان له بالمرصاد (58).

وازدادت الأمور سوءا بالنسبة إلى ليل إثر طرد مدافعه الجزائري عيسى ماندي بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 59 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

لكن ليل احتاج إلى ثلاث دقائق فقط ليدرك التعادل بواسطة هدافه جوناثان ديفيد من مسافة قريبة مستغلا سوء تشتيت للكرة من المدافع الاسكتلندي أندي روبرتسون (62).