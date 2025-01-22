دوري أبطال أوروبا: موناكو يُسقط أستون فيلا وأتالانتا يكتسح شتورم غراتس بخماسية

الرياص - اسماء السيد - موناكو : تغلب موناكو الفرنسي على ضيفه أستون فيلا الإنكليزي بهدف من دون رد الثلاثاء في الجولة السابعة قبل الأخيرة للمجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما اكتسح أتالانتا الإيطالي ضيفه شتورم غراتس النمسوي بخماسية نظيفة.

ويدين أصحاب الأرض بانتصارهم الرابع في المسابقة للعاجي ويلفريد سينغو مسجّل هدف المباراة الوحيد (8)، ليرفعوا رصيدهم إلى 13 نقطة في المركز التاسع موقتا، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 13 نقطة أيضا في المركز السابع.

وحاول الضيوف أخذ الأسبقية في وقت مبكر لكن البولندي رادوسلاف ماييتشكي حارس مرمى أصحاب الأرض تصدى لرأسية الجامايكي ليون بايلي بعد عرضية الفرنسي لوكا دينيّي من الجهة اليسرى (6).

وفي الدقيقة الثامنة، نفذ السنغالي لامين كامارا ركلة ركنية من الجهة اليمنى عالجها الألماني ثيلو كيهرر قائد موناكو برأسية أنقذها الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس، فتهيّأت أمام سينغو الذي تابعها برأسية إلى داخل الشباك (8).

وكاد فريق المدرب النمسوي أدي هوتر يسجل هدفا ثانيا، بيد أن مارتينيس تصدى ببراعة لتسديدة مغنيس أكليوش من على مشارف منطقة الجزاء بعد كرة عرضية خلفية من المغربي إلياس بن صغير (15).

وسدد المُنفرد أكليوش فوق المرمى بعد تمريرة متقنة من الدولي الياباني تاكومي مينامينو وضعه فيها في مواجهة المرمى، مضيعا فرصة إنهاء فريقه الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين (45+4).

أتالانتا يُكرم ضيافة شتورم غراتس

وفي مباراة أخرى، عاد أتالانتا إلى سكة الانتصارات من جديد بعد خمس مباريات في جميع المسابقات لم يتذوق فيها طعم الفوز بإسقاطه شتورم غراتس النمسوي 5 0، رافعا بذلك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث موقتا، فيما تجمد رصيد ضيفه عند ثلاث نقاط في المركز الـ31.

وافتتح اتالانتا بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي مهرجات الاهداف بواسطة الدولي ماتيو ريتيغي هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم الذي ترجم بنجاح من مسافة قريبة عرضية دافيدي زاباكوستا، محرزا بذلك هدفه السابع عشر في جميع المسابقات (12).

وكاد ريتيغي يعزز حصيلته التهديفية لكنه أخطأ المرمى برأسية من مسافة قريبة، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها الصربي لازار ساماردجيتش وحولها الكرواتي ماريو باشاليتش برأسه إلى الهداف الإيطالي (45).

ووقف الهولندي كييل شربين حارس مرمى الضيوف سدا منيعا ببراعة أمام لوكمان في مناسبتين بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء (57 و58)، لكنه بقي عاجزا أمام باشاليتش الذي تابع بيمناه بنجاح عرضية البديل الآخر الكولومبي خوان كوادرادو (58).

واستمر المد الهجومي لفريق مدينة برغامو، فأضاف دي كيتلار الهدف الثالث بتسديدة من مسافة قريبة بعد معمعة داخل منطقة الجزاء، محرزا هدفه الرابع في المسابقة القارية هذا الموسم (63).

وأبقى ماركو كارنيزيكي حارس مرمى أتالانتا على شباكه نظيفة بالتصدي لتسديدة البديل الكرواتي لوفرو زفوناريك (84)، قبل أن يسجل لوكمان هدفا رابعا برأسية بعد عرضية متقنة من دي كيتلار (90).