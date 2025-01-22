ليفربول يضمن الصدارة الأوروبية بانتصار ثمين على ليل

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حافظ ليفربول على العلامة الكاملة بفوزه السابع تواليا في دوري أبطال أوروبا، والذي حققه على حساب ضيفه ليل (2-1) بملعب أنفيلد الثلاثاء. تكفل محمد صلاح وهاري إيليوت بتسجيل ثنائية الريدز في الدقيقتين 34 و67، فيما أحرز جوناثان ديفيد هدف الفريق الفرنسي (د 62).
بهذه النتيجة، وصل ليفربول للنقطة 21 في الصدارة، فيما توقف ليل عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.
كووورة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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