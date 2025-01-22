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ليفربول يضمن الصدارة الأوروبية بانتصار ثمين على ليل

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • ليفربول يضمن الصدارة الأوروبية بانتصار ثمين على ليل 1/2
  • ليفربول يضمن الصدارة الأوروبية بانتصار ثمين على ليل 2/2

حافظ ليفربول على العلامة الكاملة بفوزه السابع تواليا في ، والذي حققه على حساب ضيفه ليل (2-1) بملعب أنفيلد الثلاثاء. تكفل محمد صلاح وهاري إيليوت بتسجيل ثنائية الريدز في الدقيقتين 34 و67، فيما أحرز جوناثان ديفيد هدف الفريق الفرنسي (د 62).

بهذه النتيجة، وصل ليفربول للنقطة 21 في الصدارة، فيما توقف ليل عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

كووورة

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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