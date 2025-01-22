بعد إطلاقها في مصر.. خبير تكنولوجيا يجيب عن 20 سؤالًا حول خدمة “Wi-Fi Calling”

في خطوة غير مسبوقة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling، في السوق المصري، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتقديم حلول مبتكرة تواكب التطورات في قطاع الاتصالات.

أثار الإعلان عن إطلاق الخدمة، العديد من التساؤلات حول طبيعتها، وطرق استخدامها، وتكلفتها، والأجهزة التي تدعمها. وللإجابة على هذه التساؤلات، قدم شحاتة السيد، خبير تكنولوجيا المعلومات ومؤسس شركة 0shللذكاء الاصطناعي، شرحًا وافيًا لأبرز 20 سؤالًا وإجابتها حول خدمة الواي فاي كولينج .

في السطور التالية، تستعرض بوابة روزاليوسف أهم ما جاء في تصريحاته:

1. ما هي خدمة الواي فاي كولينج؟

هي خدمة تتيح إجراء المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الواي فاي بدلاً من شبكة المحمول التقليدية، خاصة في حالة ضعف الشبكة أو عدم توفرها.

2. هل تتطلب الخدمة اتصالًا بإنترنت سريع؟

لا، يكفي أن يكون الإنترنت مستقرًا لضمان جودة المكالمة.

3. هل يحتاج الطرف الآخر أن يكون متصلًا بالواي فاي؟

لا، يمكن للطرف الآخر استقبال المكالمة كأنها مكالمة عادية، حتى لو لم يكن متصلًا بالإنترنت.

4. هل خدمة الواي فاي كولينج مجانية؟

لا توجد رسوم إضافية، حيث يتم احتساب المكالمة بنفس تكلفة المكالمات العادية من رصيدك أو حسب باقتك.

5. هل يجب تفعيل الخدمة من شركة الاتصالات؟

نعم، يجب التأكد من دعم الشبكة لخدمة الواي فاي كولينج، وتفعيلها من إعدادات الهاتف.

6. هل تعمل الخدمة في كل الأماكن؟

نعم، تعمل في أي مكان به واي فاي مستقر، حتى في حالة عدم وجود شبكة محمول.

7. ما هي الأجهزة التي تدعم الخدمة؟

تدعم الخدمة هواتف آيفون، (من آيفون 6 وما بعده). كما تدعم هواتف أندرويد، (من إصدار أندرويد 9 وما بعده).

8. كيف نعرف إذا كانت الخدمة مفعلة؟

ستظهر علامة أو كلمة “Wi-Fi Calling” على شاشة الهاتف.

9. هل جودة المكالمات أفضل مع الواي فاي كولينج؟

غالبًا تكون الجودة أفضل، خاصة مع استقرار اتصال الواي فاي.

10. هل يمكن استخدام الخدمة أثناء السفر؟

نعم، طالما يوجد اتصال واي فاي والدولة تدعم الخدمة.

11. ماذا يحدث إذا انقطع اتصال الواي فاي أثناء المكالمة؟

ينتقل الهاتف تلقائيًا لشبكة المحمول (إن كانت متوفرة) دون انقطاع المكالمة.

12. هل خدمة الواي فاي كولينج آمنة؟

نعم، المكالمات مشفرة بنفس مستوى الأمان للمكالمات العادية.

13. هل أحتاج إلى تطبيق خاص لتشغيل الخدمة؟

لا، يتم تفعيلها من إعدادات الهاتف مباشرة، ولا تحتاج إلى تطبيق إضافي.

14. هل الخدمة متاحة في جميع شبكات المحمول بمصر؟

تأكد من شركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت تدعم الخدمة.

15. هل الواي فاي كولينج بديل لتطبيقات مثل واتساب؟

لا، الفرق أن المكالمة تتم عبر شبكة المحمول باستخدام الواي فاي، دون حاجة الطرف الآخر لإنترنت أو تطبيق.

16. ما تكلفة المكالمات الدولية عبر الواي فاي كولينج؟

تُحسب بنفس تكلفة المكالمات الدولية العادية وفقًا لباقتك.

17. هل تؤثر الخدمة على استهلاك الإنترنت؟

استهلاك الإنترنت للمكالمات بسيط جدًا (حوالي 1 ميجابايت لكل دقيقة).

18. هل يجب الاتصال بنفس شبكة الواي فاي؟

لا، يمكنك استخدام أي شبكة

واي فاي متاحة.

19. هل تعمل الخدمة إذا كان الواي فاي محميًا بكلمة مرور؟

نعم، طالما تمتلك كلمة المرور وقمت بالاتصال بالشبكة.

20. ما الفرق الرئيسي بين الواي فاي كولينج وشبكة المحمول العادية؟

تتيح الخدمة إجراء مكالمات في أماكن ذات تغطية ضعيفة أو معدومة لشبكة المحمول، مع تحسين جودة المكالمة.

بالخطوات ..كيف تفعل خدمة الواي فاي كولينج على هاتفك ؟

ومن جانبه أوضح شحاتة السيد، خطوات تفعيل خدمة الواي فاي كولينج على أجهزة أندرويد وآيفون كالتالي:

تفعيل الخدمة على أجهزة أندرويد:

1. افتح الإعدادات.

2. اذهب إلى قسم الشبكة والإنترنت أو الاتصالات، (حسب نوع الهاتف).

3. اختر Wi-Fi Calling، وقم بتفعيل الميزة.

4. إذا كان لديك أكثر من شريحة، اختر الشريحة التي تريد تفعيل الخدمة عليها.

5. تأكد من إنك متصل بشبكة الواي فاي.

تفعيل الخدمة على أجهزة آيفون:

1. افتح الإعدادات.

2. ابحث عن كلمة الهاتف وقم بالضغط عليها.

3. فعّل Wi-Fi Calling

4. تأكد من اتصالك بشبكة بالواي فاي.

بوابة روز اليوسف