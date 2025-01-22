مليشيا الدعم السريع قتلت امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في قرية “طيبة النعيم” بولاية الجزيرة

قالت منصة مؤتمر الجزيرة، إن قوات الدعم السريع، قتلت المواطنة “م، ع” من ذوي الاحتياجات الخاصة في قرية “طيبة النعيم” بولاية الجزيرة.

وأضافت في بيان، إن القوة المهاجمة للقرية اعتدت بالضرب على المواطنة حتى فارقت الحياة، مشيرة إلى أن الدعم السريع، منعت السكان من دفنها إلا بعد دفع فدية مالية. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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