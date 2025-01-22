تطبيع الحياة المدنية.. المدير العام لقوات الشرطة في ود مدني

وصل يوم الثلاثاء إلى حاضرة ولاية الجزيرة مدينة ودمدنى المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين رفقة الفريق شرطة عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس هيئة الشؤون المالية والفريق شرطة إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشؤون الإدارية واللواء شرطة الطاهر محمد علي البلولة رئيس هيئة التوجية والخدمات واللواء شرطة الطاهر عبد الحفيظ مشرف الولايات الوسطى وعدد من مدراء الإدارات الخدمية بقوات الشرطة. ولدى تشريفه بمقر الفرقة الأولى بولاية الجزيرة قدم سيادته التهنئة باسترداد مدينة ود مدني مؤكدا أن الشرطة ستباشر عمليات الأمن الداخلي بموجب الدستور متعهداً بتطبيع الحياة المدنية ، مؤكداً أن رئاسة الشرطة وفرت المعينات اللازمة من المركبات وأجهزة الاتصالات ومعدات العمل الشرطي. الأستاذ الطاهر إبراهيم والي ولاية الجزيرة المكلف ثمن دور قوات الشرطة في استرداد مدينة ود مدني، ممتدحاً انتشار قوات الشرطة بولايته والدعم الكبير الذي قدمته الشرطة لولاية الجزيرة اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى تناول مجاهدات قوات الشرطة في تحرير مدني، معلناً أنهم وقفوا مع القوات المسلحة كتفاً بكتف وقدموا عدداً من الشهداء والجرحى. اللواء عبد الآله على احمد مدير شرطة ولاية الجزيرة اشار إلى جاهزية قوات الشرطة لتعزبر الأمن والاستقرار مشيرا إلى إنتشار الشرطة عبر الارتكازات وتفعيل عمل الأقسام بمدينة مدني الجدير بالذكر أن زيارة المدير العام لقوات الشرطة شملت رئاسة الفرقة الأولى ورئاسة الشرطة ومستشفى الشرطة والسجل المدني وإدارة الجوازات ورئاسة القطاع (١٣) الاحتياطى المركزي . المكتب الصحفي للشرطة

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