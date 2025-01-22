وزير المالية يجدد إهتمام الحكومة بإعادة الإعمار والتنمية

د. جبريل إبراهيم جدد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام الحكومة بإعادة إعمار وبناء ما دمرته الحرب وتنفيذ التنمية المتوازنة. وأشار خلال لقائه وفد قبيلة الأما (النيمانج) بالوزارة الثلاثاء الى أهمية تضافر الجهود والمساعي المشتركة لتحقيق السلام المستدام والتنمية المتوازنة بالبلاد. فيما أكد وفد الأما برئاسة المك كمال منير سكر مك عموم عمودية الأما (النيمانج ) بولاية الخرطوم إلتزامهم بالمشاركة في بناء وإعمار سودان مابعد الحرب. سونا

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