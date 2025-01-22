نؤمن بأن الحوار السياسي السوداني -السوداني هو المخرج ومكانه داخل البلاد ، بين مواطنينا وشعبنا ، نتحسس مشاكلهم وننتج الحلول الممكنة وطنيا، فقد اثبتت التجارب أن العمل والمبادرات الخارجية لا يحالفها النجاح ويظل عمل معزول عن نبض الجماهير، دعوتنا لكافة الأطراف السياسية والمجتمعية أن نجهز أنفسنا للعمل الوطني الداخلي . مبارك أردول

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