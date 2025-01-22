بعد انقطاع دام 10 أيام.. التيار الكهربائي يعود إلى بعض المناطق بمدينة أم درمان

امدرمان بعد انقطاع دام 10 أيام، عاد التيار الكهربائي تدريجيًا إلى بعض المناطق في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم. الانقطاع الطويل نجم عن استهداف مليشيا الدعم السريع للبنية التحتية، مما أدى إلى تضرر شبكات الكهرباء وتعطيل الخدمات الأساسية، حيث واجه السكان صعوبات كبيرة في الحياة اليومية بسبب غياب الكهرباء لفترة طويلة. كوش

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