المنظمة الدولية للهجرة: القضارف وشمال دارفور ونهر النيل وجنوب دارفور والنيل الأزرق تتصدر الولايات الأكثر تضرراً من النزوح

قالت المنظمة الدولية للهجرة:

– ارتفع عدد النازحين داخلياً في السودان بنسبة 27% من 9,052,822 في ديسمبر 2023 إلى 11,532,822 في ديسمبر 2024

– القضارف وشمال دارفور ونهر النيل وجنوب دارفور والنيل الأزرق تتصدر الولايات الأكثر تضرراً من النزوح الداخلي، بينما شهدت الجزيرة وسنار انخفاضاً في الأعداد خلال عام 2024