المنظمة الدولية للهجرة: القضارف وشمال دارفور ونهر النيل وجنوب دارفور والنيل الأزرق تتصدر الولايات الأكثر تضرراً من النزوح

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قالت المنظمة الدولية للهجرة:
– ارتفع عدد النازحين داخلياً في السودان بنسبة 27% من 9,052,822 في ديسمبر 2023 إلى 11,532,822 في ديسمبر 2024
– القضارف وشمال دارفور ونهر النيل وجنوب دارفور والنيل الأزرق تتصدر الولايات الأكثر تضرراً من النزوح الداخلي، بينما شهدت الجزيرة وسنار انخفاضاً في الأعداد خلال عام 2024
– 389 حادثة نزوح مفاجئ في السودان خلال 2024 بسبب الهجمات والصراع العسكري والفيضانات والحرائق.
الشرق للأخبار – السودان
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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