شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدين بشدة الهجوم الإسرائيلى على مدينة جنين فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، وأسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

ودعت وزارة الخارجية القطرية- في بيان، الخميس، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)- المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.