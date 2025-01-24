شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة الدولية للهجرة ترسل أولى شحنات الإغاثة إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

تخزين مواد الإغاثة في الأردن

الدمام - شريف احمد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إرسال أولى شحناتها التي تحمل مواد الإيواء الأساسية والمياه والصرف الصحي والنظافة من عمّان إلى قطاع غزة، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الخامس.وأكدت الحاجة الماسة لهذه الإمدادات لإغاثة الأسر النازحة، التي عادت إلى منازلها ووجدتها مجرد أنقاض.أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن هذه الجهود تُنَسَّق مع مجموعة الخدمات اللوجستية والشبكة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، والهيئة الخيرية الأردنية.وخُزِّنَت أطنان من مواد الإغاثة الطارئة في الأردن وعند نقاط دخول غزة، جاهزة للإرسال الفوري.وطالبت المدير العام للمنظمة إيمي بوب بأن يكون وقف إطلاق النار في غزة نقطة تحول في الاستجابة الإنسانية، وبداية حل سلمي دائم.وأشارت إلى الدمار غير المسبوق في غزة، الذي ترك الأسر بلا مأوى أو ضروريات الحياة الأساسية، كما دعت إلى الوصول الآمن والمستدام دون عوائق للمساعدات، وحماية المدنيين والأرواح.